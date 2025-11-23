Copa Davis: Berrettini deja a Italia en las puertas del título

En un encuentro entre dos ex Top 10 de la ATP, el italiano Matteo Berrettini se impuso por 6-3 y 6-4 sobre Pablo Carreño, firmando una undécima victoria consecutiva en Copa Davis gracias a su poderoso servicio (13 aces y ninguna bola de break concedida).

España, que disputa su primera final desde 2019, en la que busca un séptimo título, necesita la victoria de Jaume Munar (#36) frente a Flavio Cobolli (#22) para llevar el desenlace de la final al dobles decisivo.

Munar desafía a Cobolli. El cara a cara entre ambos se salda con una victoria en favor del español, conseguida en 2025 durante el Masters 1000 de Shanghái. En sus manos, la posibilidad de ir al dobles. Una derrota elimina a España y hace campeona a Italia. AFP y EFE

