Nadal lamenta derrota en la final de la Davis

“Creo que ha sido un torneo espectacular de España, (Jaume) Munar lo tenía pero se escapó por muy poco. La verdad es que fue una pena, tanto capitán como equipo han rendido a un nivel enorme, encima tras perder a Carlos (Alcaraz) han sabido reponerse y todos han rendido a un nivel espectacular” dijo el mallorquín Rafael Nadal a su llegada a la gala de entrega de los Premios Marca del Deporte.

El ganador de 22 torneos de Grand Slam y cinco Copa Davis ya felicitó el domingo al equipo español que capitanea David Ferrer por su actuación en Bolonia en la fase final de la Copa Davis, a pesar de ser superado por Italia en la eliminatoria por el título.

“¡Enhorabuena a todo el equipo! ¡Semana impresionante en la Copa Davis!”, indicó en sus redes sociales Nadal que después hizo mención a los integrantes de la selección española: David Ferrer, Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez, sobre una foto de los cinco miembros de la armada.

Nadal también felicitó al equipo transalpino, que terminó campeón. “Enhorabuena por la tercera Davis consecutiva”, añadía el mensaje del legendario deportista español. EFE