Fonseca es baja para las Finales Next Gen

Rafa Jódar, actual #167 del mundo, puede convertirse en el segundo español en esta edición del torneo junto a Martín Landaluce, que ya está clasificado.

El de Leganés ocupa la octava plaza de la Carrera a Yeda -una vez confirmada la baja de Fonseca- y está empatado a 349 puntos con el estadounidense Nishesh Basavareddy.

El madrileño, estudiante de la Universidad de Virginia, ha ganado tres torneos Challengers este curso y se ha beneficiado de la baja de Fonseca que aún se recupera del problema muscular que le lastró en la parte final de la temporada.

Comenzó fuera de los 900 mejores del mundo el año y ha conseguido acabarlo en el top 200. Por su parte, Landaluce arrancó el curso fuera de los 150 mejores del ránking y ha estado en puertas de irrumpir entre los cien primeros del mundo por primera vez en su carrera.

En la actualidad es el 133 de la clasificación ATP. La edición de 2025 de las Finales Next Gen se disputará en Yeda del 17 al 21 de diciembre y reunirá a los siete mejores sub 20 del mundo además de un jugador invitado. EFE