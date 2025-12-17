Ciclo Alcaraz-Ferrero se cierra con 24 títulos, 280 victorias y 49 millones en premios

Juan Carlos Ferrero lo dirigió a Carlos Alcaraz desde que tenía 15 años, casi dos antes de que debutara en la ATP tras dejar de hacerlo con el alemán Alexander Zverev.

El padre del tenista de El Palmar buscaba un técnico del más alto nivel para su hijo siendo consciente de su potencial, pues había sido tenista y dirige la escuela que lleva tres décadas en esa localidad, pero la familia no contaba con los recursos económicos como para pensar en alguien como Ferrero, pero ahí entró en juego Albert Molina, el representante de Carlos, que movió los hilos.

Ferrero vio en el actual líder de la ATP y ganador de dos Roland Garros y otros tantos Wimbledon y Abiertos de Estados Unidos un proyecto estimulante y no lo dudó. Cuentan que el valenciano le dijo a su pupilo que el primer millón que ganara por resultados se lo guardara para sí mismo y a partir de entonces ya hablarían de su sueldo.

Desde entonces, lleva embolsados cerca de 49 y los de la publicidad van por otro lado para el segundo jugador en activo con más trofeos, solo superado por el serbio Novak Djokovic, con 101 a sus 38 años.

En ese listado figuran los Masters 1.000 de Indian Wells, Madrid -ambos por partida doble-, Miami, Montecarlo, Roma y Cincinnati, los ATP 500 de Barcelona, Queens -dos en cada caso-, Río de Janeiro, Pekín, Rotterdam y Tokio y los ATP 250 de Umag y Buenos Aires desde su debut como profesional en febrero de 2020.

Ahora seguirá su carrera con Samuel López, segundo entrenador y también es técnico de la academia que gestiona Ferrero en la localidad alicantina de Villena tras haberse hecho cargo de la carrera del asturiano Pablo Carreño como jugador más destacado, y el resto del equipo de las últimas campañas.

Alcaraz, de 22 años, deja atrás a Ferrero, como antes hizo con Carlos Santos, su primer entrenador, y con Kiko Navarro hasta que llegó el valenciano. EFE