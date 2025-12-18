Next Gen: Jodar se jugará el pase a semifinales contra Landaluce

El escandinavo Nicolai Budkov Kjaer, con dos victorias, puso un pie en la siguiente ronda (semifinal).

Fue la revancha de Budkov Kjaer que ha llegado a este evento en un gran estado de forma y que ha ganado a rivales con los que siempre había perdido.

El noruego se vengó de la final júnior de 2024 del Abierto de Estados Unidos, que dio el título a Rafa Jodar, en el único cara a cara entre ambos hasta la cita de Yeda.

El noruego, que tardó una hora y diecinueve minutos en sellar su objetivo, se ha convertido en una losa para los españoles.

En la primera sesión, la del miércoles, superó a Landaluce, con el que antes de las Finales Next Gen siempre había perdido.

Jodar no pudo alargar el estupendo tenis que mostró ante el primer cabeza de serie, el estadounidense Learner Tien, al que ganó en cinco mangas. Fue siempre contracorriente frente a Budkov Kjaer y no pudo completar la remontada que intentó cuando ganó el tercer set y puso el encuentro en 2-1.

El noruego recuperó el pulso del choque y venció en el cuarto parcial para sellar su triunfo. Budkov Kjaer logrará el pase matemático a semifinales si Martín Landaluce gana a continuación a Tien. En cualquier caso, tiene el pase en la mano. EFE