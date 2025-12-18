Next Gen: Belga Blockx, primer semifinalista

El croata Dino Prizmic, tercer favorito, consiguió ante el alemán Justin Engel su primera victoria en el torneo por 4-1, 2-4, 4-3 (3) y 4-1. El germano, sin embargo, con dos derrotas, se quedó sin opciones.
Lea más: Osorio, nuevo técnico de Remo
En su debut en el torneo, Alexander Blockx, de 20 años, consiguió amarrar el pase a las eliminatorias en su primera oportunidad.
El belga necesitaba una victoria en solo tres sets para alcanzar el objetivo y lo logró.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Blockx, que ganó en la primera jornada a Engel, tiene asegurada una de las dos primeras plazas del Grupo Azul. El viernes se enfrentará a Prizmic que estrenó su relación de victorias en el evento y que afrontará la última fecha con opciones de clasificarse aunque con el triunfo como única opción.
El balcánico, que ganó a Engel, tiene un partido ganado y otro perdido. Igual que el estadounidense Basavareddy. Entre el croata, que depende también de lo que suceda en el otro partido, y el norteamericano estará la segunda plaza del cuarteto hacia semifinales.
Basavareddy depende de sí mismo para acceder a las semifinales.Con la victoria ante Engel logrará su continuidad en las Finales Next Gen. EFE