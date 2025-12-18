Next Gen: Tien deja a Landaluce al borde de la eliminación

Learner Tien, superado el miércoles por el también español Rafael Jodar, se jugará la clasificación para semifinales el viernes contra el noruego Nicolai Bubkov Kjaer, que previamente logró su segunda victoria, precisamente ante Jodar, y domina el Grupo Rojo.

Landaluce, que había ganado a Tien en el único duelo previo entre ambos, en el Wimbledon júnior de 2022, no pudo frenar la remontada de su rival ni enderezar el encuentro.

Tras el gran arranque del español, Tien, subcampeón el pasado año, reaccionó con contundencia y tomó ventaja. Dio la sensación de recuperación el madrileño, que salvó cuatro puntos de partido antes de llegar al desempate del cuarto set, en el que fue superado definitivamente, después de una hora y 33 minutos, por el vigésimo octavo jugador del mundo.

La última sesión de esta fase de grupos, prevista para el viernes, tiene las opciones abiertas, aunque será especialmente clave para Tien y Jodar, que cuentan con un triunfo cada uno.

El noruego Bubkov Kjaer, que ha ganado los dos que ha jugado, está prácticamente clasificado. Landaluce, que ha perdido los dos, está casi eliminado. En la última sesión, el estadounidense Tien, que necesita ganar, jugará contra Bubkov Kjaer y Jodar necesita imponerse a Landaluce en el choque entre españoles. EFE