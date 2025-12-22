Alcaraz y João Fonseca tendrán “revancha” en São Paulo

El pasado 8 de diciembre, Carlos Alcaraz y João Fonseca se midieron por primera vez en otro compromiso de exhibición en Estados Unidos, en el LoanDepot Park, en Miami, con victoria 5-7, 6-2 y 10-8 del europeo.

Lea más: Learner Tien se corona en Yeda

“Revancha en Sao Paulo (...). ¡Va a ser un placer recibirte en Brasil, Carlitos!”, publicó en Instagram Fonseca, de 19 años, que escaló en 2025 del 145º al 24º puesto del ranking mundial de la ATP.

Bautizada como São Paulo Super Match, la cita será el 12 de diciembre de 2026 en el Allianz Parque, casa del club de fútbol Palmeiras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alcaraz, de 22 años, se ha repartido todos los torneos de Grand Slam de 2024 y 2025 con el italiano Jannik Sinner: cuatro para cada uno. Este año, el español conquistó Roland Garros y US Open. AFP