26 de diciembre de 2025 - 12:46

Jack Draper competirá en el Abierto de Australia

En pleno proceso de recuperación, Jack Draper anunció su participación en el Abierto de Australia, en enero.
El tenista británico Jack Draper, décimo jugador del mundo, lesionado en el brazo izquierdo desde setiembre pasado, anunció que volverá a la competición al inicio del curso y que disputará el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El jugador de Sutton, Jack Draper, de 23 años, que llegó a ser la cuarta raqueta del circuito en junio pasado, se retiró en el Abierto de Estados Unidos.

Lesionado, no se presentó al partido de segunda ronda ante el belga Zizou Bergs y anunció que daba por concluido el curso para recuperarse físicamente.

El campeón de Indian Wells en este 2025 y de Viena y Stuttgart, sus primeros éxitos, en el 2024, anunció su presencia el Melbourne en un video de un acto que fue publicado en redes sociales.

“Sí, jugaré en Australia. No ha sido la etapa mejor para mi. Estaba en una línea ascendente y me sentía muy bien. Y de repente me ocurre algo así. Hay dos opciones, o no hacer nada o seguir adelante. Seguí. Tienes éxito, luchas, pasa esto y luego vuelves a tener éxito”, apuntó el jugador británico, finalista en la última edición del Masters 1000 de Madrid. EFE