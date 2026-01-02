Tenis
Tsitsipas y Sakkari firman un buen comienzo en la United Cup

María Sakkari derrotó a Naomi Osaka en su presentación inicial en la United Cup.
El equipo griego que participa en la United Cup, torneo sobre pista dura que se disputa en las ciudades australianas de Sidney y Perth, firmó un buen arranque en el torneo gracias a los triunfos en los partidos individuales masculino y femenino de Stefanos Tsitsipas y María Sakkari contra Shintaro Mochizuki y Naomi Osaka.

En lo que respecta a Stefanos Tsitsipas, se impuso por 6-3 y 6-4 en un duelo que se inició con mal pie para él, perdiendo su primer saque en blanco contra Shintaro Mochizuki.

Pese a ello, dos roturas en el cuarto y en el octavo juego, éste además sin encajar ningún punto, le permitieron remontar al heleno en la primera manga.

Ya en la segunda, le bastó con quebrar en la primera oportunidad que tuvo y arrastrar esa renta favorable hasta el desenlace.

Por su parte, en el duelo entre María Sakkari y Naomi Osaka, ex #3 y ex #1 del ránking WTA respectivamente, ambas se repartieron dos “breaks” en los tres primeros juegos, cerrando la europea la manga a su favor por 6-4 al aprovechar su tercera pelota de set.

En el segundo, dos quiebres consecutivos en el cuarto y el sexto juegos le dieron tranquilidad y, pese a ceder su servicio en el séptimo, acabó ganando por 6-2. EFE