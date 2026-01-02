Tsitsipas y Sakkari firman un buen comienzo en la United Cup

En lo que respecta a Stefanos Tsitsipas, se impuso por 6-3 y 6-4 en un duelo que se inició con mal pie para él, perdiendo su primer saque en blanco contra Shintaro Mochizuki.
Lea más: Djokovic, galardonado por Cristiano Ronaldo
Pese a ello, dos roturas en el cuarto y en el octavo juego, éste además sin encajar ningún punto, le permitieron remontar al heleno en la primera manga.
Ya en la segunda, le bastó con quebrar en la primera oportunidad que tuvo y arrastrar esa renta favorable hasta el desenlace.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por su parte, en el duelo entre María Sakkari y Naomi Osaka, ex #3 y ex #1 del ránking WTA respectivamente, ambas se repartieron dos “breaks” en los tres primeros juegos, cerrando la europea la manga a su favor por 6-4 al aprovechar su tercera pelota de set.
En el segundo, dos quiebres consecutivos en el cuarto y el sexto juegos le dieron tranquilidad y, pese a ceder su servicio en el séptimo, acabó ganando por 6-2. EFE