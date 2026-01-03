Kyrgios espera volver a disfrutar del tenis

Nick Kyrgios ganó el pasado domingo a la #1 mundial Aryna Sabalenka en un partido de exhibición en Dubái y se dispone ahora a volver al circuito ATP en el torneo de Brisbane (Australia), que comienza este domingo.

Lea más: La marcha de la United Cup

“Quiero saltar a la pista y ofrecer un espectáculo bonito al público. Creo que es así como se me va a recordar: como un artista y como alguien que era un poco caótico”, declaró el jugador de 30 años.

Después de tres años marcados por las lesiones, que le obligaron a disputar apenas seis partidos en el circuito ATP, Kyrgios declaró que se sentía en forma pero que no se había fijado ningún objetivo en el torneo de Brisbane, que le concedió una invitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la primera ronda tendrá como adversario al estadounidense Aleksandar Kovacevic (60º). “Después de todas las lesiones que he tenido en los últimos años y viendo cómo de rápido puedes perderlo todo, prefiero vivir día a día”, declaró el #13 del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No sé si soy un jugador que todavía necesita demostrar algo. Simplemente quiero pasar esta prueba y quedarme satisfecho con mi rendimiento”, indicó. “No tengo un objetivo concreto. Me da igual mi ranking o los títulos que pueda ganar”, aseveró. AFP