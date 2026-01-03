Tenis
03 de enero de 2026 - 13:03

Kyrgios espera volver a disfrutar del tenis

El australiano Nick Kyrgios espera volver a su mejor versión en el tenis después de una larga inactividad por lesión.
El australiano Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero caído actualmente al puesto 671 del mundo por las lesiones, admitió este sábado que tuvo un comportamiento “caótico” en su carrera pero desea volver a disfrutar en una pista de tenis.

Por ABC Color

Nick Kyrgios ganó el pasado domingo a la #1 mundial Aryna Sabalenka en un partido de exhibición en Dubái y se dispone ahora a volver al circuito ATP en el torneo de Brisbane (Australia), que comienza este domingo.

“Quiero saltar a la pista y ofrecer un espectáculo bonito al público. Creo que es así como se me va a recordar: como un artista y como alguien que era un poco caótico”, declaró el jugador de 30 años.

Después de tres años marcados por las lesiones, que le obligaron a disputar apenas seis partidos en el circuito ATP, Kyrgios declaró que se sentía en forma pero que no se había fijado ningún objetivo en el torneo de Brisbane, que le concedió una invitación.

En la primera ronda tendrá como adversario al estadounidense Aleksandar Kovacevic (60º). “Después de todas las lesiones que he tenido en los últimos años y viendo cómo de rápido puedes perderlo todo, prefiero vivir día a día”, declaró el #13 del mundo.

“No sé si soy un jugador que todavía necesita demostrar algo. Simplemente quiero pasar esta prueba y quedarme satisfecho con mi rendimiento”, indicó. “No tengo un objetivo concreto. Me da igual mi ranking o los títulos que pueda ganar”, aseveró. AFP