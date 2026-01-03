United Cup: China vence a Bélgica y Suiza a Francia

En el caso de los asiáticos, tuvieron que recurrir al partido de dobles para decantar de mantera definitiva la contienda contra los belgas después de que Elise Mertens ganase a Lin Zhu en el choque individual femenino (6-2, 6-2) y de que Zhizhen Zhang hiciese lo propio con Zizou Bergs en el masculino (6-7, 7-6 y 7-5).

Mertens aprovechó los malos registros de su rival con el segundo servicio para sellar hasta tres roturas de saque por set, todas ellas de manera consecutiva en el inicio de cada una de las dos mangas, lo que le permitió situarse 5-1 en ambos casos y cerrar el triunfo de manera cómoda poco después.

Por su parte Zhang logró una sufrida remontada en un duelo atípico, donde se mostró tremendamente sólido con su saque hasta el punto de no conceder ninguna opción de rotura.

En cambio su rival tuvo diez opciones de perder su servicio, salvando nueve de ellas y solo entregándolo en la tercera manga, después de haber ganado la primera en el tie break por 7-2 y de perder la segunda también en la última instancia por 7-3.

En ese contexto hubo que recurrir a los dobles mixtos para decantar el partido. Y ahí se vivió de nuevo una intensa batalla, a pesar del desgaste de Bergs y Zhang.

Los belgas ganaron más juegos en total, pero terminaron viendo como se les escapaba el choque tras ganar el primer parcial por 7-5 e igualar un 0-4 de salida en el segundo, que acabó decidiéndose en favor de los asiático en la muerte súbita.

En esas circunstancias hubo que recurrir a un mano a mano al mejor de diez puntos en el que los chinos llegaron a ponerse con 3-9, desperdiciando hasta cuatro opciones de cerrar para acabar haciéndolo por 6-10.

La dinámica en los individuales guardó ciertas semejanzas con lo sucedido entre Francia y Suiza, si bien todo quedó ya visto para sentencia en los enfrentamientos individuales tras superar Belinda Bencic a Leolia Jeanjean (6-2 y 6-4) y Stan Wawrinka a Arthur Rinderknech (5-7, 7-6 y 7-6).

En lo que respecta al conjunto galo, la previsión en un primer momento era que el duelo femenino lo disputase Lois Boisson, pero su renuncia en la previa del evento le dio la alternativa a Jeanjean.

Esta sufrió con su servicio ante una Bencic que se lo rompió en el tercer y quinto juego del primer set y en los dos iniciales al resto del segundo, el cual encaró de manera cómoda para acabar cerrando el partido a su favor.

No le sucedió lo mismo a Wawrinka, que tuvo que apretar lo dientes para darle la vuelta a su cara a cara frente a Rinderknech.

El francés, que en la primera manga desperdició dos bolas de set en el décimo juego, acabó llevándoselo dos después. En el segundo todo estuvo igualado hasta el 5-5 del ‘tie break’, dando el golpe definitivo el helvético. Y en el tercero hubo rotura y contrarrotura en el tercero y en el cuarto juegos, recurriéndose de nuevo a una muerte súbita que igualmente llegó al 5-5 y terminó por definir el ganador definitivo. EFE