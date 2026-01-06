Sabalenka arranca su temporada en tromba en Brisbane

La bielorrusa Aryna Sabalenka aseguró que si pudo mostrar un nivel tan elevado fue gracias al publicitado partido de exhibición, La Batalla de los Sexos, que perdió ante el australiano Nick Kyrgios el 28 de diciembre en Dubái.

“Cuando se juega contra un chico la intensidad es completamente diferente. Especialmente cuando se trata de Nick (Kyrgios), que hace dejadas en un golpe de cada dos y que te hace correr mucho. Por eso estaba muy en forma hoy”, comentó.

En la siguiente ronda, la ganadora del Abierto de Australia 2023 y 2024 se enfrentará a la rumana Sorana Cirstea (41ª).

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero.

Resultados del torneo WTA 500 de Brisbane:

Aryna Sabalenka (BLR) derrotó a Cristina Bucsa (ESP) 6-0 y 6-1.

Sorana Cirstea (RUM) a Jelena Ostapenko (LAT) 6-2 y 7-6 (7/5).

Diana Shnaider (RUS) a Anastasia Potapova (RUS) 6-1 y 6-3.

Madison Keys (USA) a McCartney Kessler (USA) 6-4 y 6-3.

Elena Rybakina (KAZ) a Zhang Shuai (CHN) 6-3 y 7-5.

Karolina Muchovq (CZE) a Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 6-1 y 7-6 (7/5).

Ekaterina Alexandrova (RUS) a Sofia Kenin (USA) 7-6 (7/2) y 6-3.

Paula Badosa (ESP) a Marie Bouzková (CZE) 6-7 (4/7), 6-4 y 6-2. AFP