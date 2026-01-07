Tenis
07 de enero de 2026 - 13:29

Medvedev acentúa su dominio sobre Tiafoe

Daniil Medvedev derrotó en dos mangas a Frances Tiafoe para acceder a los cuartos de final del torneo de Brisbane, Australia.
Daniil Medvedev derrotó en dos mangas a Frances Tiafoe para acceder a los cuartos de final del torneo de Brisbane, Australia.DARREN ENGLAND

El ruso Daniil Medvedev, primer favorito, acentuó su domino sobre el estadounidense Frances Tiafoe, al que ganó por sexta vez en siete encuentros, y alcanzó los cuartos de final del torneo de Brisbane, donde aspira a su vigésimo segundo título, el primero de 2026.

Por ABC Color

El moscovita Daniil Medvedev, otrora #1 del mundo, ganó por 6-3 y 6-2 en una hora de partido a Frances Tiafoe y llegó a unos cuartos de final del tour ATP por nonagésima vez en su carrera.

Lea más: Djokovic es baja para Adelaida

Medvedev, que ya fue finalista en Brisbane en el 2019, no ha perdido set alguno en lo que va de 2026 y se medirá en cuartos al ganador del choque entre el polaco Kamil Majchrzak y el estadounidense Reilly Opelka.

Por otra parte, Alex Michelsen se apuntó el duelo entre estadounidenses ante el reciente campeón de las Finales Next Gen Learner Tien 6-4 y 6-2 y jugará con el también norteamericano Sebastian Korda, que avanzó gracias a la retirada de su rival, el checo Jiri Lehecka, aquejado de una lesión en el tobillo derecho, cuando había ganado el primer parcial y el europeo tenía 2-1 a favor en el segundo. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy