Sabalenka vence a Keys y avanza a semifinales

Ante la rival que le privó el año pasado del título en el Abierto de Australia, Aryna Sabaleka no mostró flaquezas este viernes y ganó por un doble 6-3 en hora y media de partido a Madison Keys.
Lea más: Kyrgios solo competirá en dobles
“Simplemente intento hacer en los partidos lo que trabajé durante la pretemporada, como subir a la red” , comentó tras el duelo Sabalenka, gran favorita para ganar lo que sería su tercer título en los últimos cuatro años en Melbourne, en el primer Grand Slam del año (18 de enero-1 de febrero).
“También trabajé mi saque y parece que está funcionando un poco mejor”, añadió la bielorrusa, que también se vio favorecida por los problemas físicos de su rival, que jugó con un gran vendaje en el muslo izquierdo al día siguiente de una victoria maratoniana en octavos de final.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sorprendentemente, la rival en semifinales no será Rubakyna, una de las jugadoras que más en forma acabó 2025 y que este viernes sufrió su primera derrota desde octubre, acabando con una racha de trece victorias consecutivas. Lastrada por sus numerosos errores no forzados (42), la kazaja perdió por 6-2, 2-6 y 6-4 ante la finalista en Roland Garros en 2023, Karolina Muchova.
La otra semifinal la jugarán la estadounidense Jessica Pegula (#6) y la ucraniana Marta Kostyuk (#26). AFP