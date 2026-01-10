Alcaraz, rumbo a Melbourne

Dos Abiertos de Estados Unidos, otros tantos Wimbledon y Roland Garros, seis grandes en total, solo queda Australia para completar los cuatro torneos que marcan la grandeza de los jugadores. Si levanta el trofeo el próximo 1 de febrero, será el más joven de la historia en reunir todos los éxitos relevantes de la competición.

No ha habido torneo previo a la cita de Melbourne para engrasar la maquinaria ante el nuevo curso. Tampoco lo ha habido en Jannik Sinner ni en Novak Djokovic que inicialmente estaba inscrito en Adelaida, de donde se bajó por cuestiones físicas.

Alcaraz inicia un nuevo ciclo en su carrera sin Juan Carlos Ferrero a su lado y con Samu López como entrenador y su pretemporada ha sido toda en Murcia, desde mitad de diciembre hasta el pasado 6 de enero. El pasado miércoles, partió a Corea del Sur donde ha disputado la exhibición contra Sinner, el único alto en el trayecto hacia Australia.

El murciano, victorioso en la exhibición de Corea, parte a Melbourne para llegar a su destino este domingo y empezar con la cuenta atrás hacia el Abierto de Australia. Además de las sesiones preparatorias y las horas sobre la pista, al murciano le esperan unos cuantos actos promocionales y publicitarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre ellos, un partido a un punto con un aficionado, dentro de los actos organizados por el torneo con un millón de dólares australianos (580 000 euros) para el ganador de un evento en el que diez seguidores se miden a veintidós tenistas en partidos de un solo punto.

Alcaraz seguirá con su preparación para el inicio del torneo que arrancar, en el cuadro principal, el domingo 18. El sorteo de los recorridos de los jugadores será el jueves 15, a las 14.30 hora local -04.30 de la madrugada española-.

La fase previa del Abierto de Australia arranca este lunes próximo, en masculino y femenino. La final del torneo será el domingo 1 de febrero.

Sin torneo previo de preparación afronta Alcaraz el intento por convertirse en el jugador más joven en lograr los cuatro títulos del Grand Slam. A sus 22 años, con seis grandes -dos abiertos de Estados Unidos, dos Roland Garros y dos Wimbledon-, tiene pendiente únicamente el evento oceánico, el primero de cada curso y el que pone el punto de partida a una nueve e intensa temporada.

Porque después de Melbourne inicia su maratón competitivo el tenista de El Palmar que entre otras metas tiene la de mantener lo más posible el número uno del mundo.

Tras Melbourne y el Abierto de australia Alcraz acudirá en febrero al torneo de Róterdam y en marzo los dos primeros Masters 1000, en Indian Wells y Miami. En abril, temporada de tierra, en Barcelona y el Masters 1000 de Madrid, antes del Masters 1000 de Roma e Indian Wells.

A continuación, la hierba. En junio, torneo de Queens, y después Wimbledon y en agosto la gira americana, con los MAters 1000 de Toronto y Cincinnati antes del Abierto de Estados Unidos. En su calendario también está incluido la Laver Cup, en septiembre, el Masters 1000 de Shanghaí en octubre, el Masters 1000 de París en Noviembre, cuando se disputan también las Finales ATP y las de la Copa Davis.