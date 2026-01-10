Sabalenka, por el título contra Kostyuk

La bielorrusa Aryna Sabalenka mostró un gran nivel ante la talentosa jugadora checa, quien había ganado sus últimos tres enfrentamientos y llegaba al partido como una de las pocas con un historial favorable contra la número uno del mundo.

Pero Sabalenka demostró su clase y potencia al romper el servicio de Muchova una vez en cada set, para llevarse la semifinal por 6-3 y 6-4 en 89 minutos.

“Es realmente importante de cara a Melbourne, para alcanzar ese nivel y jugar grandes partidos contra grandes rivales. Así que estoy muy contenta con mi rendimiento hasta ahora”, dijo la tenista de 27 años.

A partir del 18 de enero, Sabalenka aspira a ganar su tercer Abierto de Australia en cuatro años. De momento, en Brisbane se enfrentará a Marta Kostyuk en la final del domingo.

La ucraniana, que empezó la semana en el puesto 26 del ránking mundial, derrotó a la número seis mundial, Jessica Pegula, por 6-0 y 6-3 en solo 55 minutos, en una exhibición de potencia y agresividad. ATP