Bublik se corona en Hong Kong

Alexander Bublik, de 28 años y cabeza de serie 2, venció por 7-6 (2) y 6-3 a Lolo Musetti, quien partía como principal favorito del torneo celebrado sobre pista dura.

“El único objetivo para esta temporada era entrar en el top diez y en la primera semana lo he conseguido y he ganado el título. Si me lo dices en abril del año pasado, no lo habría creído. Pero es un placer y espero seguir de la misma forma”, comentó el kazajo al término del partido.

Es el noveno torneo que se adjudica Bublik en su carrera profesional, después de los conseguidos la temporada pasada en Halle, Gstaad, Kitzbühel y Hangzhou. Musetti no logró romper el ‘maleficio’ que le impide volver a ganar un título.

El segundo y último que conquistó lo hizo en Nápoles en octubre de 2022. A pesar de la derrota en Hong Kong, el italiano también avanza puestos en el ránking y pasa del séptimo al quinto puesto a partir de este lunes. EFE