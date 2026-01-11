Polonia conquista la United Cup

Luego de siete meses sin competir por una lesión de rodilla, Hubert Hurkacz celebró su regreso al circuito liderando a Polonia a conquistar este domingo su primer título de la United Cup, el torneo mixto por países que abre la temporada tenística.

Las cosas no comenzaron bien para los polacos, ya que la #2 mundial, Iga Swiatek, perdió su partido contra la suiza Belinda Bencic, por 3-6, 6-0 y 6-3.

Hurkacz, de 28 años y que hace siete meses se sometió a una cirugía en la rodilla, igualó la final tras derrotar a Stan Wawrinka en un disputado partido, por 6-3, 3-6 y 6-3.

En el dobles decisivo, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski superaron por 6-4 y 6-3 a la dupla formada por Bencic y Jakub Paul para dar a Polonia el primer título en este torneo, luego de las finales perdidas en 2024 y 2025.

“Al final lo logramos, a la tercera fue la vencida. ‘Hubi’, vaya regreso tras varios meses. Has jugado fantástico. Has sido una inspiración para todos por tu determinación”, destacó Swiatek sobre su compañero en la ceremonia de entrega de trofeos. AFP