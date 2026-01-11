Medvedev, campeón en Brisbane

Daniil Medvedev, 13 en la clasificación de la ATP, doblegó a Brandon Nakashima, 33 en el ranking, por 6-2 y 7-6 (7-1).

En las semis, el ruso venció ele sábado a otro estadounidense, Alex Michelsen, 37 del escalafón por 6-4 y 6-2.

Nakashima, 33 de la clasificación mundial, ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 y se metió en su primera final de un torneo de la ATP cuatro años después, cuando lo hizo en San Diego (2022) , y la cuarta en su carrera. AFP

