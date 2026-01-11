Tenis
11 de enero de 2026 - 13:23

Medvedev, campeón en Brisbane

Daniil Medvedev, de 29 años, obtuvo el decimosegundo título en su carrera, que incluye un Grand Slam.
Daniil Medvedev, de 29 años, obtuvo el decimosegundo título en su carrera, que incluye un Grand Slam.105857+0000 PATRICK HAMILTON

El ruso Daniil Medvedev se impuso en dos sets al estadounidense Brandon Nakashima en la final del Internacional de Brisbane, de categoría ATP 250.

Por ABC Color

Daniil Medvedev, 13 en la clasificación de la ATP, doblegó a Brandon Nakashima, 33 en el ranking, por 6-2 y 7-6 (7-1).

Lea más: Polonia conquista la United Cup

En las semis, el ruso venció ele sábado a otro estadounidense, Alex Michelsen, 37 del escalafón por 6-4 y 6-2.

Nakashima, 33 de la clasificación mundial, ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 y se metió en su primera final de un torneo de la ATP cuatro años después, cuando lo hizo en San Diego (2022) , y la cuarta en su carrera. AFP

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy