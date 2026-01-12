Argentinos Báez y Comesaña se meten en octavos

Sebastián Báez, #39 del mundo, se impuso al estadounidense Emilio Nava en tres sets por 4-6, 7-5 y 6-3 en un encuentro en donde el diestro argentino fue de menos a más.
Tras ceder el primer set en favor del norteamericano, Báez apretó en el final del segundo para poner tablas y acabar llevándose el encuentro en la tercera manga.
Por su parte, el otro tenista argentino y #68 del mundo, Francisco Comesaña, se pudo llevar su encuentro frente al francés Valentin Royer por un doble 6-4.
El argentino logró romperle el servicio al galo en dos ocasiones durante el partido para sellar su clasificación para la próxima ronda.
Báez se enfrentará al estadounidense número 48 del mundo Jenson Brooksby, mientras que Comesaña disputará su respectivo encuentro ante el estadounidense #8 del mundo Ben Shelton, en busca de un pase para los cuartos de final del torneo. EFE