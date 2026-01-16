Alcaraz sobre Ferrero: “Un capítulo de mi vida que tenía que terminar”

El #1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz, aseguró que se trató de una “decisión mutua” con Juan Carlos Ferrero y que se trataba de “un capítulo que tenía que terminar”.

En la previa de su debut en el Abierto de Australia, el murciano explicó en una rueda de prensa que la separación fue asumida “con normalidad y agradecimiento”, al tiempo que reafirmó su plena confianza en el equipo que le acompaña actualmente.

“Es un capítulo de mi vida cuyo final tenía que llegar ahora. Lo decidimos de esta forma y estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido junto a Juan Carlos. Gracias a él soy el jugador que soy hoy”, señaló Alcaraz, que subrayó que ambos mantienen una buena relación personal tras la ruptura profesional. EFE

