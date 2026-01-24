Daniel Vallejo clasificó a la final del ATP Challenger 75 en Itajaí

Adolfo Daniel Vallejo clasificó a la final del Itajai Open 2026: el tenista paraguayo superó 6-4 y 6-1 al español Nikolás Sánchez Izquierdo en 1 hora y 26 minutos y disputará el partido por el título del ATP Challenger Tour. La raqueta uno de nuestro país espera por el ganador de la segunda semifinal entre el brasileño Thiago Seyboth Wild y el argentino Alex Barrena.

La campaña de Vallejo arrancó en 32avos con el 6-1 y 6-0 sobre Marco Cecchinato; luego, 6-3 y 6-2 contra Eduardo Ribeiro en 16avos; 6-2, 4-6 y 6-3 ante Thiago Monteiro en cuartos. La definición del certamen será el domingo, con horario a confirmar por la organización, en el Itamirim Country Club de la ciudad de Itajaí, en el estadio de Santa Catarina.