Novak Djokovic eliminó a Sinner y es finalista del Australia Open

Novak Djokovic clasificó a la final del Abierto de Australia 2026: el serbio superó por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 al italiano Jannik Sinner y enfrentará por el título de campeón al español Carlos Alcaraz, quien había superado en la primera semifinal de este viernes al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5. El partido será el domingo.

El serbio, de 38 años, no jugaba una final de un grande del tenis desde que perdió Wimbledon 2024 ante el propio Alcaraz. El nacido en Belgrado tiene ahora una cita con la historia: quiere conquistar el décimo quinto Grand Slam de su carrera y superar a Margaret Court, quien a sus 83 años estaba presente en el Rod Laver Arena de la ciudad de Melbourne, Australia.

Novak Djokovic, por el undécimo Australia Open

Novak Djokovic está a un triunfo de ganar el Australia Open por undécima vez en la carrera y de llegar a los 25 Grand Slam, un objetivo que persigue desde que ganó el US Open 2023. Desde entonces, solo llegó a la final en la derrota contra Carlos Alcaraz en Wimbledon 2024. En 2025, hizo pleno de cuatro semifinales en los cuatro grandes, pero sin poder llegar al último partido.