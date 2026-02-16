La checa Muchova se consagra en Doha

La diestra Karolina Muchova, de 29 años -diez años mayor que su rival en la final-, sólo había cosechado un título a lo largo de su carrera, en 2019 en el WTA 250 de Seúl.

Finalista de Roland Garros en 2023, Muchova también se había quedado a las puertas del título en los WTA 1000 de Cincinnati en 2023 y de Pekín en 2024.

“Hacía un tiempo que no ganaba ningún torneo, es agradable recuperar esta sensación”, sonrió la checa antes de recibir el trofeo de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Gracias a su victoria de este sábado contra Mboko, la antigua #8 del mundo remontará a la undécima posición del ranking WTA, justo detrás de Mboko, que integrará por primera vez el top-10 mundial a sus 19 años.

Dada a conocer con su inesperado título en el WTA 1000 de Montreal en 2025, la canadiense perdió su segunda final en dos meses, tras su derrota en enero en el WTA 500 de Adelaida contra la rusa Mirra Andreeva (7ª). “No es el resultado que quería, pero veo muchas cosas positivas con las que quedarme”, se consoló Mboko, que en este torneo venció por primera vez en su carrera a dos tenistas del top-10 durante un mismo torneo (la #7 Andreeva y la #3 Elena Rybakina). AFP