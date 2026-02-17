Rublev inicia la defensa del título en Doha

El moscovita Andrey Rublev, que además del pasado año ganó el trofeo en 2020, enderezó su mal inicio y remontó un 4-1 en contra para encarrilar su victoria sobre Jesper De Jong.
Lea más: Alcaraz, con 150 victorias en cancha dura
Rublev, que completó el cartel de la segunda ronda, se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, que batió al libanés Hady Habib por un doble 6-3.
Andrey Rublev se une al español Carlos Alcaraz, primer favorito, que ganó al francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6 (5). EFE
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy