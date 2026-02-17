Tenis
17 de febrero de 2026 - 20:16

Rublev inicia la defensa del título en Doha

Andrey Rublev no tuvo problemas para superar la primera ronda en Doha.
Andrey Rublev no tuvo problemas para superar la primera ronda en Doha.

El ruso Andrey Rublev inició la defensa del título del torneo de Doha que ha ganado en dos ocasiones con un triunfo sin contratiempos ante el neerlandés Jesper De Jong, por 6-4 y 6-3, después de una hora y 19 minutos.

Por ABC Color

El moscovita Andrey Rublev, que además del pasado año ganó el trofeo en 2020, enderezó su mal inicio y remontó un 4-1 en contra para encarrilar su victoria sobre Jesper De Jong.

Rublev, que completó el cartel de la segunda ronda, se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, que batió al libanés Hady Habib por un doble 6-3.

Andrey Rublev se une al español Carlos Alcaraz, primer favorito, que ganó al francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6 (5). EFE

