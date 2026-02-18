Badosa responde a las críticas por sus retiradas

Paula Badosa, que llegó a ser número dos del mundo, no pudo terminar, por problemas físicos, su encuentro de dieciseisavos de final del torneo de Dubai contra la ucraniana Elina Svitolina.

Badosa dejó el encuentro a los cuarenta minutos y después de perder el primer set. “Paula Badosa es tan irrespetuosa con el juego que no puede retirarse de todos los torneos”, dijo en X la seguidora.

“No tienes idea de lo que es vivir con una lesión crónica y aun así seguir adelante. Despertarse cada día sin saber cómo responderá el cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas y dándolo todo incluso cuando es tan difícil. Créeme, soy la primera que sufre dolor y tiene pesadillas interminables para intentar encontrar soluciones todos los días, y para mí, después de todo, pisar una cancha de tenis, siempre vale la pena”, respondió la jugadora.

“Así que seguiré intentándolo. Porque la clave está en intentarlo y eso no cambiará. Siempre lo intentaré una vez más. Hago esto por mi pasión y por mí misma. Y si hay un 1 % de probabilidad de seguir adelante, la aprovecho. Así es como veo y entiendo la vida. Si no te gusta no tienes que seguirme. Y lamento informarles que no me jubilaré, así que me seguirán viendo por un tiempo. Cambien de canal la próxima vez”, concluyó en su mensaje.

En total, Paula Badosa se ha retirado 38 veces por problemas físicos. La semana anterior decidió renunciar a disputar el WTA 1000 de Doha, en el que estaba inscrita, por problemas en la cadera.Ahora, dejó Dubai en segunda ronda. EFE