Alcaraz y Sinner, a cuartos del Abierto de Qatar

El murciano Carlos Alcaraz, de 22 años, que se convirtió en el hombre más joven en completar el Career Grand Slam al conquistar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, encadenó su novena victoria consecutiva tras imponerse 6-2 y 7-5 sobre Valentin Royer.

“Hubo momentos en los que pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente era solo una pequeña parte de mi mente la que pensaba en eso”, dijo Alcaraz, que se había visto con un 5-2 en contra en el segundo set.

“El resto estaba trabajando para encontrar soluciones, para encontrar de nuevo el camino correcto” , añadió Carlitos, que buscará el pase a semifinales ante el ruso Karen Khachanov (17°).

Jannik Sinner, que disputa su primer torneo desde que perdió ante Novak Djokovic en las semifinales de Australia, se impuso con comodidad por 6-3, 7-5 a Popyrin y se medirá con el checo Jakub Mensik (16°) en cuartos. AFP