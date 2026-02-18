Fonseca y Cerúndolo debutan sin titubeos

João Fonseca, de 19 años y que busca impulso luego de un mal inicio de año, despachó en dos sets 7-6 y 6-1 a su paisano Thiago Monteiro sobre la arcilla del Jockey Club de Río de Janeiro.

Lea más: Alcaraz, 150 victorias en cancha dura

En simultáneo, Francisco Cerúndolo ratificó su condición de primera siembra del torneo con una victoria por 6-3 y 6-4 ante su compatriota Mariano Navone.

Cerúndolo, el sudamericano en mejor ubicado el escalafón mundial (19º) , viene de ganar el ATP 250 de Buenos Aires y quiere ser el primero en la historia en completar el doblete con el torneo de Río en una misma temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fonseca, en el puesto 33, busca dejar atrás la dolorosa derrota de la semana pasada en su debut en Buenos Aires ante el chileno Alejandro Tabilo (71º), por 6-3, 3-6 y 7-5.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Monteiro plantó cara y llevó el primer set a tie break, pero fue arrasado en el segundo set por Fonseca. Jugando su ciudad natal, Fonseca despierta la ilusión brasileña de volver a élite del tenis, tras el inolvidable Gustavo Kuerten, único tenista del país que ha sido número uno del mundo.

“Estoy muy feliz con esta mentalidad de hoy, por conseguir hacer el saque en la primera bola”, celebró Fonseca. AFP