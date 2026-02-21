Agassi recomienda a Fonseca ignorar las expectativas de los demás

“Que la gente piense que debería ganar todos los partidos es un enorme cumplido, pero yo le animaría a entender que vivir a la altura de las expectativas de los demás no es su responsabilidad. Su responsabilidad es seguir buscando mejorar constantemente” , afirmó el ídolo del tenis mundial, André Agassi, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

El dueño de ocho títulos del Grand Slam dijo que el tenista brasileño tiene que aprender a separar las expectativas de los otros y sus objetivos profesionales.

“A veces se complica, porque uno se adelanta o empieza a darle demasiado valor a ganar o perder, y olvida lo que realmente necesita hacer para mejorar. Porque ganar es solo el resultado de hacer mil cosas bien. Él tiene la ventaja de ser joven, pero también carga con el peso de tantas expectativas”, dijo el por mucho tiempo #1 del mundo.

Tras conseguir cuatro títulos el año pasado, João Fonseca tuvo un mal inicio de temporada en 2026 y fue eliminado prematuramente en los abiertos de Australia, Buenos Aires y Río de Janeiro, por lo que viene recibiendo críticas por los malos resultados.

El carioca de 19 años y #33 en la clasificación internacional cayó el miércoles ante el peruano Ignacio Buse (91 ATP) en octavos de final del Abierto de Río, por lo que sumó tres derrotas en cuatro partidos en 2026.

Agassi, invitado a Brasil para entregar el próximo domingo el trofeo al vencedor del Abierto de Río de Janeiro, tuvo una larga conversación esta semana con Fonseca, a quien dijo conocer bien y considerarlo muy maduro para su edad. “Es muy inteligente y emocionalmente estable”, afirmó. Agregó que espera que lo guían de una forma más concentrada porque no hay razón para que no mejore cada semana, incluso con las derrotas.

Sobre los planes de los organizadores del Abierto de Río de cambiar la superficie del torneo, de la actual arcilla para pisos duros, afirmó que tiene una motivación económica y puede facilitar la participación de tenistas con mejor ránking en el único torneo ATP 500 de Sudamérica.

“Creo que cambiar las superficies podría influir en la decisión de algunos jugadores de venir aquí, porque es una transición bastante dura pasar directamente de aquí a las canchas duras de Estados Unidos. Eso cobra un peaje. Lo vimos el año pasado con (el alemán Alexander) Zverev, que vino aquí y luego le costó encontrar su ritmo”, dijo.

Agassi afirmó que los tenistas gestionan su calendario y los torneos que eligen dependiendo del momento en que quieren alcanzar el mejor nivel, por lo que un cambio de superficie en Río puede animarlos a disputar el torneo brasileño. EFE