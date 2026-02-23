Argentino Etcheverry logra su primer título ATP en Río

El tenista de La Plata, Tomás Martín Etcheverry, estrena su palmarés con 26 años en la arcilla de la pista Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro, después de quedarse a las puertas del título en Santiago, Houston (2023) y Lyon (2024).

Fue toda una lección de pundonor y resiliencia pocas horas después de jugar unas semifinales agotadoras, que pasaron a la historia como el partido más largo del único torneo ATP 500 de Sudamérica.

Alejandro Tabilo desapareció tras perder el tie-break del segundo set y dejó escapar el que hubiera sido el cuarto trofeo de su carrera y el primero en tierra batida, tras las victorias en Mallorca, Auckland (2024) y Chengdu (2025).

Fue una final atípica en Río de Janeiro, ya que ambos accedieron a ella el mismo día en que jugaron las ‘semis’. Más temprano, Tabilo apeó, por un doble 6-3, al peruano Ignacio Buse, la gran revelación de esta edición luego de eliminar a la promesa brasileña João Fonseca y al italiano Matteo Berrettini. Etcheverry, por su parte, empleó 3 horas y 57 minutos para ganar al checo Vít Kopriva por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4).

Ese duelo, que empezó el sábado, se vio interrumpido en dos ocasiones. La primera, el mismo sábado, por la lluvia; y la segunda, este domingo, por el calor extremo. Un desgaste enorme que, sin embargo, no fue determinante en la final, que se celebró apenas unas horas después.

El argentino, #51 del mundo, comenzó rompiendo el saque de Tabilo, aunque fue un espejismo. A partir de ahí cometió demasiados errores no forzados y su saque no fue tan efectivo como de costumbre en la primera manga.

Tabilo, de 28 años, rompió dos veces y, aunque le costó cerrar el set, dio el primer paso hacia el título. El segundo asalto, sin embargo, fue radicalmente distinto. Etcheverry soltó el brazo a la desesperada en busca de soluciones. Arriesgó más y perdió su saque en blanco en el tercer juego. Todo parecía perdido.

Tabilo, #68 del mundo, que en 2024 llegó a estar entre las veinte mejores raquetas del planeta, ya solo tenía que mantener su servicio, pero dio un preciado balón de oxígeno a su rival al perderlo en el sexto juego.

Un regalo inesperado que el cañonero argentino aprovechó para resucitar, recuperar la profundidad en sus golpes, salvar dos bolas de rotura y hasta para disfrutar de un punto de set al resto.

Al final llegaron al tie-break, el tercero del día para el de La Plata y el tercero en el que salió vencedor. El cansancio desapareció del rostro de Etcheverry al comienzo del definitivo tercer set.

Tabilo, cabizbajo, era un mar de dudas y se dejó el saque en el tercer juego. Duro golpe mental y físico, pues en la secuencia pidió asistencia médica por molestias en la espalda. Y bajo una fina lluvia que amenazó con suspender el encuentro, Etcheverry ya fue una muralla al saque para culminar, entre lágrimas, su particular epopeya carioca tras tres horas de durísima final. EFE