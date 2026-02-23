Tenistas suspendidos provisionalmente por corrupción

En el caso de Mark Kaufman, de 20 años, se trata de una penalización recogida en la sección F.3.bi1 del TACP referente al “incumplimiento de una demanda”, según confirmó la ITIA.

Por ello, fue suspendido desde el 24 de diciembre de 2025. El 9 de enero de 2026, Kaufman ya ejerció su derecho a apelar la imposición de la suspensión provisional ante un Funcionario de Audiencia Anticorrupción independiente (AHO), antes de notificar al Presidente del Panel de AHO, Richard McLaren, su intención de retirarse del procedimiento, lo que provocó una demora.

Al no recibir más correspondencia del jugador, la AHO desestimó la apelación de Kaufman el 18 de febrero de 2026.

Por su parte, Draginja Vukovic y Mila Masic, de 28 y 25 años respectivamente, han sido suspendidas bajo la sección F.3.bi4 del TACP, ante la “probabilidad de una infracción grave”.

Masic, quien alcanzó el puesto 875 en el ranking mundial individual en diciembre de 2024, su mejor marca personal, ha estado suspendida provisionalmente desde el 24 de diciembre de 2025.

El 23 de enero de 2026, Masic apeló dicha sanción ante un AHO, pero fue desestimada el pasado 19 de febrero de 2026.

Vukovic, que alcanzó el puesto 527 en el ranking mundial de individuales en setiembre de 2025, fue suspendida de manera provisional desde el 17 de diciembre de 2025 y, en su caso, decidió no ejercer su derecho de apelar ante un AHO.

Durante sus respectivas suspensiones provisionales, los tres tenistas tienen prohibido “jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”. EFE