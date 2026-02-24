Tenis
24 de febrero de 2026 - 13:02

Auger-Aliassime supera la primera ronda en Dubái

Félix Auger-Aliassime tuvo ciertas complicaciones en el segundo set para superar la primera ronda del ATP 500 de Dubái.
El canadiense Félix Auger-Aliassime, #8 del mundo y primer favorito en el ATP 500 de Dubái, necesitó seis puntos de partido para eliminar al chino Zhang Zhizhen en primera ronda del torneo emiratí.

“Dejé de contarlos en algún momento, se estaba volviendo demasiado frustrante”, reconoció Félix Auger-Aliassime, que se impuso a Zhang Zhizhen 6-3 y 7-6 (7/4).

Auger-Aliassime, finalista derrotado en Dubái la temporada pasada, ha llegado a la final en sus dos últimos torneos de esta temporada: ganó en Montpellier antes de perder en Róterdam.

El veterano suizo Stan Wawrinka (99º del mundo), de 40 años, continuó su gira de despedida al vencer al libanés Benjamin Hassan por 7-5, 6-3, ante la presencia en las gradas de Roger Federer, ocho veces campeón en Dubái.

El torneo no cuenta con ningún jugador latinoamericano en su cuadro de individual masculino. Sí está el español Pablo Carreño, que se estrenará ante el canadiense Denis Shapovalov.

Resultados del ATP 500 de Dubái

Félix Auger-Aliassime (CAN) derrotó a Zhang Zhizhen (CHN) 6-3 y 7-6 (7/4).

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) a Moez Echargui (TUN) 7-6 (7/3), 6-7 (3/7) y 7-6 (7/4).

Stanislas Wawrinka (SUI) a Benjamin Hassan (LBN) 7-5 y 6-3.

Jack Draper (GBR) a Quentin Halys (FRA) 7-6 (10/8) y 6-3. AFP