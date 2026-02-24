Auger-Aliassime supera la primera ronda en Dubái

“Dejé de contarlos en algún momento, se estaba volviendo demasiado frustrante”, reconoció Félix Auger-Aliassime, que se impuso a Zhang Zhizhen 6-3 y 7-6 (7/4).
Auger-Aliassime, finalista derrotado en Dubái la temporada pasada, ha llegado a la final en sus dos últimos torneos de esta temporada: ganó en Montpellier antes de perder en Róterdam.
El veterano suizo Stan Wawrinka (99º del mundo), de 40 años, continuó su gira de despedida al vencer al libanés Benjamin Hassan por 7-5, 6-3, ante la presencia en las gradas de Roger Federer, ocho veces campeón en Dubái.
El torneo no cuenta con ningún jugador latinoamericano en su cuadro de individual masculino. Sí está el español Pablo Carreño, que se estrenará ante el canadiense Denis Shapovalov.
Resultados del ATP 500 de Dubái
Félix Auger-Aliassime (CAN) derrotó a Zhang Zhizhen (CHN) 6-3 y 7-6 (7/4).
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) a Moez Echargui (TUN) 7-6 (7/3), 6-7 (3/7) y 7-6 (7/4).
Stanislas Wawrinka (SUI) a Benjamin Hassan (LBN) 7-5 y 6-3.
Jack Draper (GBR) a Quentin Halys (FRA) 7-6 (10/8) y 6-3. AFP