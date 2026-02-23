ATP 250 Chile Open: Dani, por la historia

El juego será en la arcilla del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo, Las Condes, Santiago, para enfrentar al italiano Passaro, quien ingresó al torneo tenístico mediante Wild Card de uno de los auspiciantes.

Lea mas: Dani Vallejo, el punto que ilusiona al tenis paraguayo

* Algo de historia. Dani recientemente alcanzó su máximo ranking ATP (#101 del mundo) quedando a “milímetros” de meterse en el Top 100 de la élite del Deporte Blanco, luego de iniciar una gran temporada con tres títulos de nivel Challenger.

Ahora, siguiendo su racha, ganó sus dos partidos de la qualy del torneo trasandino, inscribiendo su nombre en el cuadro principal, y Paraguay tendrá un tenista en este nivel de torneo luego de casi 17 años.

Ramón Delgado había disputado el Máster 1000 de Indians Wells 2010 (2ª ronda).

Delgado tuvo su mejor ranking #52 en 1999, llegando inclusive a vencer a Pete Sampras en Roland Garros 1998, cuando el estadounidense era #1 del mundo. El mejor récord de Ramón en torneos ATP fue en el certamen de Bogotá, Colombia, en 1998.

Yendo un poco mas atrás recordamos al mejor tenista paraguayo de todos los tiempos, Víctor Manuel Pecci, quien se metió en el Top Ten en 1980, llegando a ocupar el puesto 9 del mundo. En el partido mas importante de su vida, y de nuestra historia, Víctor enfrentó en la final al sueco Björn Borj, en ese momento #1 del mundo, y llegaba luego de dejar atrás a leyendas como Jimmy Connors y Guillermo Vilas.

Pecci ganó 10 títulos ATP singles, y fue finalista en el Abierto de Francia, cuando cayó contra Borg, y ese mismo año llegó a la final de Queen’s, en Londres.

* Curiosidad. A propósito de Pecci, curiosamente, es el segundo mas ganador de torneos ATP en Chile, con 3 títulos singles, solo detrás del local Fernando González (4). También había conquistado un título de dobles con su dupla Hans Gildemeister.