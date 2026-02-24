Español Jódar elimina a Cameron Norrie

“Sabía que era un partido difícil, pero he jugado muy bien y me quedo muy contento con el nivel que mostré hoy. Jugué cada punto con la misma intensidad y por eso me pude llevar la victoria”, dijo el joven de 19 años, Rafael Jódar, al final del partido.

Jodár, apoyado en su gran sentido de anticipación, se adueñó de la primera manga por 6-3 gracias a la potencia de su servicio, metió tres aces, que complementó con un quiebre en el octavo juego ante un Norrie desconectado, al que le costó meter su primer saque y controlar sus devoluciones de derecha que quedaron largas.

El madrileño alargó su consistencia en el segundo set. Rompió en el juego tres y cinco y mantuvo fuerte su saque para redondear su victoria en la manga 6-2 y confirmar su valía como una de las joyas más prometedoras del tenis español, que logra el triunfo más destacado de su corta carrera, el primero contra un ‘top-20’ y el primero en un ATP 500.

Jódar se enfrentará en octavos al ganador del encuentro entre el francés Terence Atmane y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Otra de las sorpresas de la ronda de los 32 de este día la dio el estadounidense Patrick Kypson, 103 del ránking ATP, con su triunfo con parciales de 6-1, 6-7 (4) y 7-6 (4) sobre el segundo favorito, el australiano Álex de Miñaur, sexto del mundo.

También destacó la clasificación a los octavos de final del español Alejandro Davidovich, cuarto favorito, quien supero por 7-5 y 6-3 al alemán Daniel Altmaier y ahora espera al vencedor del partido entre el australiano Rinky Hijikata y el italiano Mattia Bellucci.

En otros resultados el monaguesco Valentin Vacherot, número seis del Abierto y 27 del ránking, vino de atrás para derrotar con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2 al hongkonés Coleman Wong.

El estadounidense Aleksandar Kovacevic tuvo que emplearse a fondo en un par de tie-breaks para eliminar por 7-6 (1) y 7-6 (3) al australiano Adam Walton.

También avanzaron a octavos de final el estadounidense Brandon Nakashima, quien despachó al sueco Elias Ymer con parciales de 6-3 y 6-4, y el serbio Miomir Kecmanovic, sin problemas para imponerse 6-2 y 6-2 al australiano Tristan Schoolkate. El Abierto de Acapulco, que se juega en cancha dura, cuenta con una bolsa de premios de 2.469.450 dólares. EFE