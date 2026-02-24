Raducanu, primera tenista de marca japonesa

Antes que Emma Raducanu, la marca nipona solo había firmado acuerdos con los tenistas Roger Federer, Novak Djokovic y Kei Nishikori.

Raducanu había sido patrocinada por Nike desde que tenía 15 años -ahora tiene 23-. La marca estadounidense continúa invirtiendo en sus tres pilares fundamentales en el tenis, los 1 y 2 del ránking masculino, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y la 1 uno del femenino, Aryna Sabalenka.

Desde que ganara el US Open en 2021 saliendo de la fase previa y sin perder un solo set, Raducanu no ha sido capaz de replicar tal éxito. De hecho, hace apenas tres semanas alcanzó en Rumania su primera final desde aquel mágico torneo en Nueva York, perdiendo, sin embargo, ante Sorana Cirstea.

La británica ha tenido un complicado inicio de 2026 con la derrota en segunda ronda de Australia, el despido de su entrenador los últimos seis meses, Francis Roig, y la retirada en Doha en primera ronda y la derrota en su debut en Dubai. Raducanu está colocada en la posición 24 del ránking y se espera que muestre su nuevo patrocinio de cara a los WTA 1000 de Indian Wells y Miami, que comienzan el próximo mes de marzo. EFE