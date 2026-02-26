Serbio Kecmanovic elimina al favorito Zverev en Acapulco

Además de Alexander Zverev, ya están eliminados el australiano Alex de Miñaur, favorito dos, y el noruego Casper Ruud, tercer sembrado.

Miomir Kecmanovic tuvo un arranque consistente. Fue efectivo con su servicio, sumó cinco aces, y quebró en el cuarto y sexto juego gracias a las devoluciones de su precisa derecha que descontrolaron a Sascha, quien reaccionó con quiebre en el juego siete, respuesta insuficiente para evitar que el serbio se llevara la manga 6-3.

Zverev sufrió, pero controló su saque en el segundo set ante un Miomir que no aflojó y lo llevó hasta el 6-6 que obligó al tie-break en el que el alemán recuperó su mejor tenis y ganó la manga 7-6 (3).

En el tercer set, Zverev y Kecmanovic volvieron a llevar el juego al límite en otro tie-break en el que el serbio aprovechó el mayor desgaste del campeón en el 2021 para ganar 7-6 (4).

En otro partido, el francés Térence Atmane, 63 en la ATP, superó por 6-2, 4-6 y 6-1 al español Rafael Jódar, 114 en el ránking.

Jódar empezó errático con su servicio, lo que le costó que Atmane le rompiera en el segundo y octavo juego de la primera manga en la que venció 6-2.

En el segundo set el madrileño ajustó para conservar su saque y fue más agresivo, rompió en el noveno juego lo que le permitió con su servicio ganar el set 6-4 y empatar el partido.

Atmane recuperó la efectividad en su saque en la tercera manga; quebró en el juego dos y seis; ganó la manga 6-1 para avanzar a los cuartos de final.

El italiano Flavio Cobolli, quinto favorito, superó por 6-4 y 6-4 al checo Dalibor Svrcina, 123 del orbe. EFE