26 de febrero de 2026 - 14:46

Stan Wawrinka competirá en Estoril

Stan Wawrinka afronta la última temporada de su carrera tenística que contempla nada menos que tres títulos de Grand Slam. ALI HAIDER

El tenista suizo Stan Wawrinka, ganador de tres torneos del Grand Slam, se ha sumado al cartel del Abierto de Estoril, en Portugal, que celebrará su 11ª edición entre el 18 y el 26 de julio, anunció este jueves la organización.

Por ABC Color

Stan Wawrinka, que cumplirá 41 años en marzo, estará en las pistas de tierra batida portuguesas en la que es su última temporada como profesional, aunque sigue “jugando a un nivel muy alto”, declaró este jueves el director del Abierto de Estoril, João Zilhão, en un comunicado difundido por el torneo.

“Es un tenista extraordinario, con un palmarés impresionante, y fue uno de los pocos que logró disputar la hegemonía de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en los torneos de Grand Slam”, afirmó Zilhão.

Wawrinka, conocido por su revés a una mano con la izquierda, cuenta en su palmarés con victorias en el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016.

También ganó la Copa Davis y, junto a su compatriota Roger Federer, la medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, entre otros trofeos. Además del veterano tenista suizo, actualmente # 99 en la clasificación de la ATP, el cartel del Abierto de Estoril cuenta con el noruego Casper Ruud, #12 y ganador de la cita en 2023.

El Abierto de Estoril vuelve este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, en la que se impuso el estadounidense Alex Michelsen. EFE