Tenis
07 de marzo de 2026 - 21:04

Cerúndolo vence a Bonzi y se cita con Draper en Indian Wells

Francisco Cerúndolo, destacado tenista argentino de 27 años.
El argentino Francisco Cerúndolo, #20 del ránking mundial, se llevó este sábado una batalla de dos horas y dos minutos ante el francés Benjamin Bonzi, al que ganó 6-4, 5-7 y 7-6 (5) para citarse con el británico Jack Draper en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Por ABC Color

Fran Cerúndolo tuvo que emplearse a fondo para doblegar a Benjamin Bonzi, #111 de ránking, que llegaba a la segunda ronda tras pasar por la fase de clasificación.

El argentino tuvo el partido bajo control en el segundo set, pero Bonzi consiguió forzar la tercera manga y tutear hasta el final a su rival.

El francés estuvo arriba 5-4 en el desempate final, pero Cerúndolo no perdió lucidez. Estuvo intratable con sus dos saques y aprovechó la primera bola de partido para sellar el pase de ronda.

Le espera ahora un cruce de alto voltaje con Jack Draper, el vigente campeón de Indian Wells, que eliminó este mismo sábado al español Roberto Bautista. EFE