Venus Williams, con un fugaz regreso a Indian Wells

Venus Williams, de 45 años, plantó batalla a la francesa Diane Parry, de 23, durante dos horas y 21 minutos de una tarde muy ventosa en la pista central.

Parry, 111 de la WTA, necesitó llegar hasta el tercer set frente a la leyenda estadounidense, que compite por invitación, pero terminó alzando los brazos por marcador de 6-3, 6-7 (4/7) y 6-1.

“Hoy no fue el tipo de día en el que quieras sacar conclusiones. Las condiciones son imposibles”, dijo Williams en la conferencia de prensa. “Perder no es divertido, pero es genial jugar delante de tu gente en casa. Me apoyaron todo el tiempo” .

La estadounidense regresó al torneo después de un año de ausencia y en medio de la enorme expectación generada por el posible regreso al tenis de su hermana menor, Serena Williams.

“Definitivamente deberían preguntarle eso a ella”, dijo Venus al ser preguntada si volverá a compartir pista próximamente con su hermana.

Tras entregar el primer set, Williams sacó a relucir la garra y los golpes de calidad que aún atesora en su raqueta para resistir un primer break de Parry y llevar el duelo al desempate.

Pese al aliento del público, las piernas de Williams ya no pudieron seguir el ritmo de una rival nacida cuando la estadounidense ya había ganado cuatro de sus siete títulos de Grand Slam.

Venus sigue así sin lograr un triunfo en Indian Wells desde 2019. A partir de entonces sólo había competido en 2024, cuando también sucumbió en primera ronda. AFP