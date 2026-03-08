Tenis
08 de marzo de 2026 - 13:16

Djokovic despierta a tiempo contra Majchrzak

Novak Djokovic (38 años) se impuso de remontada frente al polaco Kamil Majchrzak (30).
El serbio Novak Djokovic tuvo que sufrir este sábado para doblegar al polaco Kamil Majchrzak, #57 del mundo, pero pudo avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Por ABC Color

Novak Djokovic, cinco veces campeón de este torneo y tercero del ránking mundial, triunfó por 4-6, 6-1 y 6-2 contra Kamil Majchrzak, en el primer enfrentamiento absoluto con el polaco.

El serbio se reencontró con la victoria en Indian Wells después de la eliminación sufrida el año pasado en la ronda de apertura contra el holandés Botic Van De Zandschulp. Le tomó dos horas y 13 minutos eliminar a Majchrzak, que empezó el partido con gran solidez y le rompió dos veces el saque en los primeros cinco juegos para escaparse 4-1 y abrirse el camino hacia el 6-4.

Djokovic no perdió la calma y su reacción fue contundente. Se escapó 5-0 e igualó 6-1 en 43 minutos. El guión con cambió en la tercera manga.

Novak consiguió el ‘break’ en el quinto juego y logró otro en el séptimo para blindar su pase de ronda con un 6-2. Le espera una tercera ronda contra el estadounidense Alex Kovacevic, con el que triunfó en el único enfrentamiento previo.

En el horizonte, Djokovic tiene un cruce exigente contra el vencedor del duelo entre el británico Jack Draper y el argentino Francisco Cerúndolo. EFE