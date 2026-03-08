Fonseca salva dos pelotas de partido y avanza

João Fonseca, de 19 años, salvó dos pelotas de partido del ruso durante el tiebreak del segundo set y superó en el desempate a este antiguo semifinalista del US Open y Abierto de Australia, Karen Khachanov.

El brasileño, #35 de la ATP, acabó imponiéndose a Khachanov (16º) por marcador de 4-6, 7-6 (9/7) y 6-4. Tras un inicio de año peor de lo esperado, Fonseca ha vuelto a exhibir su enorme potencial esta semana en el desierto californiano. “Estoy muy contento de la forma en que luché”, reconoció. “Me da mucha confianza porque los primeros meses de la temporada fueron difíciles volviendo de una lesión”.

El año pasado, en su debut en Indian Wells, el carioca ganó su primer partido pero se despidió en segunda ronda ante Jack Draper, después campeón.

Ahora jugará ante el estadounidense Tommy Paul, #24 de la ATP, en la tercera ronda, una fase que aún no ha superado en un evento Masters 1000.

Alentado con entusiasmo por la afición brasileña, Fonseca hizo toda una demostración de madurez ante Khachanov, uno de los tenistas que llegaron tarde a Indian Wells por quedar bloqueados en Dubái debido a la guerra en Oriente Medio.

En el primer set, con 5-2 en contra, el brasileño resistió tres pelotas de set pero acabó cediendo la manga en el siguiente servicio del ruso.

El segundo set avanzó sin quiebres hasta el tiebreak, en el que Fonseca enfrentó dos puntos de partido al verse 6-4 abajo. Un fulminante ace y un gran retorno le ayudaron a mantenerse en pie y apropiarse después del segundo set. El tercero lo arrancó con un break que le dio confianza para sellar el triunfo después de dos horas y 15 minutos. AFP