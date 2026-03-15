Alcaraz firma el séptimo mejor inicio de año en el circuito ATP con 16 triunfos

El momento de perder un partido tenía que llegar y fue en la penúltima ronda de Indian Wells, cuando el #1 del mundo, Carlos Alcaraz, vio truncada su gran racha, que le llevó a conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha. Sucumbió contra el ruso Daniil Medvedev, en dos mangas.

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A esa suma unió otros cuatro en California hasta que un extraordinario Medvedev se cruzó en su camino para ser el de Moscú el que se clasificara para la final, que tendrá lugar este domingo y que le enfrentará a Sinner.

Desde su debut como profesional en 2020 y ya con 26 trofeos en sus vitrinas, entre ellos siete majors -conquistó dos en Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos además del mencionado con el que se estrenó en Melbourne-, Alcaraz no había tenido un comienzo de temporada tan bueno como el actual y que le hace aparecer en el top 7 de mejores inicios de año.

Por delante del pupilo de Samuel López sólo están los 20 triunfos seguidos del mallorquín Rafa Nadal en los primeros meses de 2022 y tres marcas del serbio Novak Djokovic, quien en 2011 encadenó nada menos que 41 triunfos hasta el mes de junio, en 2020 llegó hasta los 26 y en 2013 alcanzó los 17.

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En los mismos 16 que firmó Carlos estuvieron Sinner y también Federer en 2006. La mejor racha en términos globales de Alcaraz en el circuito es la de 24 victorias del tirón que obtuvo el pasado año hasta que cayó en la final de Wimbledon contra Sinner por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6.

El de El Palmar, cuyo próximo torneo será el Masters 1.000 de Miami desde el miércoles, tendrá la ocasión de iniciar una nueva secuencia de buenos resultados en Florida, donde el pasado año quedó apeado a las primeras de cambio al perder frente al belga David Goffin por 7-5, 4-6 y 3-6 y en 2022 se proclamó campeón. EFE