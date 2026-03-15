Badosa debutará en Miami contra rival de la clasificación

El Miami Open arrancará este martes con el circuito femenino, mientras que el masculino echará a andar el miércoles y su cuadro principal se conocerá este lunes.

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Badosa, que fue eliminada a las primeras de cambio en Indian Wells y cayó en semifinales esta semana en el WTA 125 de Austin contra la canadiense Bianca Andreescu, pretende relanzarse en Miami, donde su mejor resultado es un cuarto de final en 2022.

De ganar en la primera ronda, la jugadora catalana se cruzaría con la estadounidense Iva Jovic, #18.

Entre las participantes latinas, la argentina Solana Sierra debutará contra la rumana Jacqueline Cristian, la colombiana Emiliana Arango lo hará contra la rusa Oksana Selekhmeteva y su compatriota María Camila Osorio se estrenará frente a la checa Katerina Siniakova.

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La #1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, arrancará directamente en la segunda ronda contra una entre la estadounidense Ann Li y una jugadora procedente de las clasificaciones.

En la parte opuesta del cuadro, la polaca Iga Swiatek (#2) se medirá con una rival entre la polaca Magda Linette y la francesa Varvara Gracheva.

El Miami Open se disputará en el Hard Rock Stadium de la ciudad floridana hasta el domingo 29 de marzo. En el circuito masculino, el torneo perdió al serbio Novak Djokovic, quien renunció al arrastrar unas molestias en el hombro derecho. EFE