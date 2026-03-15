Sabalenka gana su primer título de Indian Wells con remontada ante Rybakina

Aryna Sabalenka tuvo que remontar el primer set y salvar una pelota de partido para superar por 3-6, 6-3 y 7-6 (6) a Elena Rybakina (3 del mundo) en 2 horas y 31 minutos de partido.

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En su tercera oportunidad en la final, Sabalenka conquistó su primer trofeo Indian Wells. Cobró cuentas pendientes frente a Rybakina con una remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó con marcador de 3-6, 6-3 y 7-6 (8/6).

Sabalenka tomó revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells en 2023 y en la del Abierto de Australia el pasado enero. EFE y AFP