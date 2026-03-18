Brasileña Haddad Maia vuelve a caer en la primera ronda

Ubicada en el puesto 83 de la WTA, Zeynep Sonmez tumbó a la experimentada Beatriz Haddad Maia (69) por 6-3 y 6-2 en la primera ronda del torneo, que se puso en marcha el martes en las pistas rápidas del Hard Rock Stadium.

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Sonmez, de 23 años, se convirtió en la primera tenista turca en celebrar un triunfo en este prestigioso certamen. Haddad, que llegó a entrar en el top-10 mundial en 2023, se encuentra inmersa en una profunda crisis de resultados que la llevó a caer también a la primera este mes en el WTA 1000 de Indian Wells.

En lo que va de año, la zurda paulista ha perdido los ocho partidos disputados en cuadros principales de torneos de la WTA.

A la amplia y sonora afición brasileña en Miami le queda la baza del joven João Fonseca. La gran esperanza del tenis sudamericano debutará ante el húngaro Fabian Marozsan en el Masters 1000, que arranca el miércoles. En caso de triunfo, Fonseca vivirá su primer duelo oficial frente al español Carlos Alcaraz, número uno mundial, en la segunda ronda.

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Bouzas sigue sin ganar en Miami

En otro de los primeros resultados, la española Jessica Bouzas sufrió una dolorosa derrota ante la británica Katie Boulter por 7-6 (11/9) y 6-4.

La jugadora gallega, 48 de la WTA, dejó escapar enormes oportunidades para firmar la primera victoria de su carrera en Miami.

La primera manga fue una montaña rusa con seis breaks y hasta 10 pelotas de set desperdiciadas entre ambas jugadoras. Bouzas llegó a estar 6/2 arriba en el tie break y dejó escapar un total de seis pelotas de set hasta ver cómo Boulter se adelantaba en el marcador bajo los aplausos desde la grada de su pareja, el tenista australiano Álex de Miñaur.

El segundo set también avanzó igualado hasta que la británica encontró un quiebre en el séptimo juego y selló el pase en una hora y 48 minutos.

Bouzas, segunda raqueta española en el ránking mundial, fue precisamente la verdugo de Haddad este mes en Indian Wells, donde perdió en segunda ronda ante la checa Linda Noskova, después semifinalista.

La mexicana Renata Zarazúa, por su parte, no logró acceder al cuadro principal de Miami al caer en la segunda fase de la qualy ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich por 6-3 y 6-4. Sasnovich, 116 de la WTA, será la rival de primera ronda de la española Paula Badosa. AFP