Badosa, Bautista y Jódar, a segunda ronda

Paula Badosa, actual #100 del ranking WTA, derrotó a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (#116) por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 49 minutos. La española se medirá en segunda ronda a la estadounidense Iva Jovic (#17).

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Badosa mejora su resultado de hace dos semanas en Indian Wells, el otro WTA 1000 de la temporada en Estados Unidos, eliminada en primera ronda.

Para afinar su juego, la catalana disputó entre los dos torneos el WTA 125 de Austin, donde llegó a las semifinales.

En el cuadro masculino del Masters .000, el castellonense Roberto Bautista (#89) también pasó a segunda ronda tras imponerse al australiano James Duckworth (#80) en un duelo de más de dos horas que se resolvió con un doble ‘tie-break’ por 7-6 (3) y 7-6 (4).

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Bautista se enfrentará ahora a la rusa Karen Khachanov, número 15 del mundo. También superó ronda el joven madrileño Rafael Jódar (#109) , que se deshizo del alemán Yannick Hanfmann (#64) por 6-4, 4-6 y 6-1 en 1 hora y 52 minutos.

Es la primera vez que el español supera una primera ronda en un torneo de categoría Masters 1.000. Jódar se medirá al australiano Aleksandar Vukic (#93), que accedió directamente a segunda ronda pese a su posición en el ránking gracias al abandono del italiano Lorenzo Musetti. EFE