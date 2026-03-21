Badosa, eliminada por la joven Iva Jovic

Iva Jovic, que ocupa la posición 17 del ránking WTA, se impuso a Paula Badosa, en el puesto 100, por 6-2 y 6-1 en 1 hora y 17 minutos de partido.

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La española venía de alcanzar las semifinales del Challenger de Austin, donde cayó en el tercer set contra la canadiense Bianca Andreescu (#146), y había derrotado en primera ronda de Miami a la rusa Aliaksandra Sasnovich (#116).

Pero la falta de acierto con el servicio le jugó una mala pasada ante la tenista estadounidense de 18 años. Badosa salió a pista con un vendaje visible en el muslo de su pierna izquierda y cometió 10 dobles faltas en el partido.

Además, metió un 53 % de sus primeros servicios, y tan solo ganó 3 de 21 juegos con su segundo saque. Desde el resto sí se generó hasta 7 oportunidades de quiebre -todas ellas en el primer set-, pero apenas aprovechó una en el primer juego del partido.

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Badosa llegó a ocupar la segunda posición del ránking de la WTA en abril de 2022, pero actualmente atraviesa uno de los momentos más complicados en su carrera deportiva por los problemas físicos.

En febrero decidió renunciar a disputar el WTA 1000 de Doha, en el que estaba inscrita, por problemas en la cadera, y se retiró en segunda ronda del torneo de Dubái. A principios de marzo cayó en primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells. EFE