Sabalenka avanza con sufrimiento

Tras ganar el pasado domingo la final de Indian Wells, Aryna Sabalenka tuvo un estreno más complicado de lo esperado en Miami, pero se impuso a Ann Li por 7-6 (5) y 6-4 en una hora y 43 minutos.

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Sabalenka se enfrentará a otra jugadora estadounidense en la tercera ronda, una Caty McNally (#68) que eliminó a la china Wang Xinyu.

La bielorrusa regresa a Miami por novena vez en su carrera y el año pasado se coronó campeona en la final contra Jessica Pegula. El pasado domingo, anuló una bola de partido antes de ganar la final de Indian Wells a la kazaja Elena Rybakina. EFE