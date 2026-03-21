Sinner, a tercera ronda por la vía rápida

El actual #2 del mundo, Jannik Sinner, derrotó a Damir Dzumhur por doble 6-3, en 1 hora y 10 minutos de encuentro, un rápido trámite en el que el italiano intentó desgastarse lo menos posible.

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El transalpino, reciente campeón en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) y, de ganar en Miami, sería el octavo tenista masculino en ganar ambos títulos de pista dura el mismo año.

Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), son los únicos hasta la fecha que han levantado Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

Sinner comenzó la persecución de ese objetivo de la mejor manera posible. Quebró tres veces al bosnio -en el primer juego al resto y otras dos en el segundo set- y únicamente concedió una oportunidad de rotura que fue desaprovechada. Sinner dominó el partido a placer desde el fondo de pista y cosechó 21 golpes ganadores por 8 de Dzumhur.

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Ambos cometieron los mismos errores no forzados: 18. Además, al italiano se le vio más activo en la red, con una decena de subidas, para acortar los puntos y guardar energías tras el desgaste sufrido en el desierto californiano.

En tercera ronda se cruzará con el ganador del duelo entre el francés Corentin Moutet (#33) y el checo Tomas Machac (#48).

Además del título en Miami que logró en 2024, Sinner alcanzó la final en 2021 y 2023. Sin embargo, no pudo participar el año pasado por la sanción que recibió a principios de la temporada pasada por un caso relacionado con la exposición a clostebol, un esteroide anabolizante prohibido que puede aparecer en controles antidopaje incluso por exposiciones accidentales, como el uso de cremas o medicamentos tópicos con derivados hormonales. EFE